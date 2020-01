Nike React Infinity Run, la prova della scarpa che protegge dagli infortuni (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Monaco di Baviera (Germania) – «Vogliamo aiutare tutti i runner, che siano amatori o professionisti, a esprimere il loro potenziale senza più incorrere in infortuni. Le Nike React Infinity Run sono un ulteriore, importante passo in questa direzione». Kylee Barton, senior director della divisione Running Footwear per Nike, parla ai giornalisti da un palco allestito nei locali della Haus der Kunst di Monaco di Baviera: in mano ha l’ultima scarpa da corsa creata dall’azienda americana che avevamo già annunciato lo scorso novembre, ma che ora abbiamo potuto finalmente provare su strada. Anzi su asfalto, cemento, sterrato e fango, per 5 chilometri di corsa lungo le vie e nei parchi di una capitale bavarese fredda, ma insolitamente assolata. «Siamo ricercatori e, come tali, crediamo nel potenziale della scienza per rivoluzionare i nostri prodotti e la corsa stessa – spiega Matthew ... wired

