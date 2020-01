Morgan diventa papà: un figlio in arrivo dopo un 2019 da dimenticare (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Morgan sarà papà per la terza volta: dopo le figlia Anna Lou e Lara, avute rispettivamente dalla prima e dalla seconda compagna, il cantante quarantasettenne avrà un bambino. Quarantasette anni, un anno da dimenticare appena alle spalle e tanto, tanto bisogno di stabilità emotiva: potrebbe essere questo, in poche parole, il quadro attuale della vita … L'articolo Morgan diventa papà: un figlio in arrivo dopo un 2019 da dimenticare è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it chedonna

