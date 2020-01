Milan, accordo con il Siviglia per Suso: le cifre dell’operazione (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Milan e Siviglia hanno raggiunto un accordo di massima per il trasferimento in Spagna di Suso: le cifre dell’operazione Il Milan ha raggiunto un’intesa con il Siviglia per la cessione di Suso, ormai considerato fuori dal progetto tecnico di Pioli. Nelle prossime ore verrano limati gli ultimi dettagli. L’operazione – secondo La Gazzetta dello Sport – verrà conclusa sulla base di un prestito di 18 mesi con obbligo di riscatto in caso di qualificazione degli spagnoli in Champions League. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

