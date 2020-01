Meteo Italia: TERMOMETRI impazziti verso oltre i 20°C. Ecco Dove (Di mercoledì 29 gennaio 2020) E pensare che proprio da oggi entriamo nei tre giorni considerati per tradizione come i più freddi dell'Inverno, quelli della Merla per capirci meglio. Tuttavia le temperature sono ben lontane dall'essere fredde, almeno per il periodo. I venti miti sud occidentali che avvolgono da alcun giorni il nostro Paese, contribuiscono a mantenere il quadro climatico decisamente troppo tiepido per la stagione. Le aree Dove nei prossimi giorni si registreranno le temperature più alte saranno quelle del Sud e le due Isole Maggiori. Queste zone infatti, sono geograficamente più esposte ai venti occidentali. Da oggi e fino a sabato, i valori termici non subiranno grossi scossoni. Sulle regioni meridionali le temperature massime potranno salire anche verso i 18-20°C specialmente in Sicilia e sui comparti ionici della Calabria. Anche sulle regioni del Centro la colonnina di mercurio ... meteogiornale

