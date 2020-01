Matteo Salvini, il professor Piero Ignazi: "Al culmine della parabola, difficile tenere questo consenso" (Di mercoledì 29 gennaio 2020) "Matteo Salvini ha scelto di fare in Emilia Romagna un referendum sulla sua persona. È lui che si è messo in gioco ed è lui che ha fallito l'obiettivo. Ora, quando si carica così fortemente una battaglia politica, se la si perde poi se ne hanno anche gli effetti negativi. Esattamente come è successo liberoquotidiano

HuffPostItalia : Facebook ha rimosso il video della citofonata di Matteo Salvini - LegaSalvini : ??? #DIFENDISALVINI Sei un avvocato o un giurista e vuoi dare una mano per la difesa di Matteo Salvini sul caso del… - LegaSalvini : #SALVINI SULLA OCEAN VIKING: 'DENUNCIO ANCHE IO IL GOVERNO PER SEQUESTRO DI PERSONA' -