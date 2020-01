Macelleria carceraria: non è detto che sia sempre la pena più adeguata (Di mercoledì 29 gennaio 2020) “L'articolo 27 della Costituzione parla di pena, non di carcere. Noi abbiamo una tradizione centrata sul carcere, ma la Costituzione lascia un campo molto aperto e non è detto che il carcere sia sempre la pena più adeguata” (Presidente della Corte Costituzionale) Suicidi, assistenza sanitaria disastrata, morti per cause non chiare, overdose, pestaggi, abusi, soprusi, sovraffollamento. Eppure nessuno ne parla, (o quasi, ma lo fanno in pochi) nessuno affronta il problema delle molte Guantanamo (...) - Tribuna Libera / Carcere, Detenuti, Detenzione, Testimonianza carcere feedproxy.google

