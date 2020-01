LIVE Virtus Bologna-Trento 21-21, EuroCup basket in DIRETTA: parità dopo un bel primo quarto (Di mercoledì 29 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 28-27 Due liberi a bersaglio per Weems. 26-27 FORRAY!! Quarta tripla ospite e nuovo sorpasso. 26-24 Completa il gioco da tre punti il prodotto delle giovanili Virtus. 25-24 Si iscrive a referto Pajola, che si svita verso la linea di fondo, segna e subisce il fallo di Blackmon. 23-24 2/2 per l’ex della partita. Liberi per Baldi Rossi. 21-24 Tripla di Gentile allo scadere dei 24″ a scavalcare i tentacoli di Hunter! Pazzesco inizio del nativo di Maddaloni, già a quota 11 punti. INIZIA IL SECONDO QUARTO! 21-21 Blackmon batte la sirena con la clamorosa bomba del nuovo pareggio! Finisce dunque un bellissimo primo quarto. 21-18 TEODOSIC!! Sfrutta alla grande la non perfetta difesa di Mian che gli lascia un po’ troppo spazio coi piedi oltre l’arco. 18-18 Blackmon da 3!!! Riceve il consegnato da Pascolo e firma la parità! ... oasport

