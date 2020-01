Leasing auto - Il 2019 è in rosso ma il 4 trimestre è in ripresa (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Brusca contrazione del mercato del Leasing auto, ma ripresa delle immatricolazioni a noleggio a lungo termine. Questa, in estrema sintesi, la fotografia del settore scattata da Assilea e rivelata ieri a Milano nel corso della presentazione di Lease2020, terza edizione del salone del Leasing finanziario, operativo e del noleggio, in programma a Milano il 28 e 29 aprile prossimi.Male lauto, bene i veicoli commerciali. Nel dettaglio, nel 2019 i contratti di Leasing auto sono stati 94.374, in calo del 27,5% rispetto al 2018, per un valore di 3,28 miliardi di euro, il 30,8% in meno. Bene, invece, il noleggio a lungo termine, che con 277.499 immatricolazioni è cresciuto del 6,9% in quantità e del 9% in valore (6,59 miliardi di euro). La caduta del Leasing si spiega anche con il minore ricorso a questa forma di finanziamento da parte delle stesse società di noleggio a lungo termine, che ... quattroruote

