La mappa del contagio. I dati (aggiornati) sul virus che si sta diffondendo in tutto il mondo (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Salgono a nove i casi registrati in Europa, quattro in Germania e cinque in Francia. E arrivano anche i primi contagi in Medio Oriente. Il numero di Paesi che stanno facendo i conti con il coronavirus sta continuando a salire. Secondo l’Oms ha corretto ora il livello di allerta è diventato “alto”. Secondo i dati ufficiali, forniti dalla National Health Commission cinese, il numero totale di persone contagiate è arrivato a 6 057. Il numero dei morti invece è arrivato a 137. Anche l’Europa è coinvolta, con numeri molto diversi. Oltre al coronavirus, si diffonde anche la paura. Soprattutto ora, che i contagi hanno superato quelli della Sars. Alcune persone hanno lanciato molotov contro una struttura a Fanling, Hong Kong. Le stanze dovevano diventare una zona di quarantena per i pazienti contagiati. I residenti del quartiere avevano paura di veder nascere un nuovo ... open.online

