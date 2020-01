Incidente a catena su via dell’Aeroporto: 3 veicoli coinvolti, lunghe code (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Roma – code su via dell’Aeroporto di Fiumicino all’altezza di via Redipuglia in direzione dell’Aeroporto, a causa di un Incidente che ha coinvolto tre veicoli. Cosi’ in un comunicato Astral Infomobilita’. L'articolo Incidente a catena su via dell’Aeroporto: 3 veicoli coinvolti, lunghe code proviene da RomaDailyNews. romadailynews

venezia_today : Venezia, incidente a catena sulla tangenziale: un ferito - Corriere della Sera - Notiziedi_it : Mestre, incidente a catena in tangenziale: coinvolti otto mezzi, tra i quali anche un’ambulanza - infoitinterno : Mestre, incidente a catena in tangenziale: coinvolti otto mezzi, tra i quali anche un’ambulanza -