Il neo prefetto Valentini: ‘Ripartire dal buono per capovolgere narrazione di Napoli’ (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Il nuovo prefetto di Napoli, Marco Valentini, si è insediato nel Palazzo di Governo di piazza del Plebiscito. Già alla guida delle Prefetture di Lecco e Grosseto, nel Napoletano aveva lavorato come commissario straordinario a Caivano. "Non bisogna ignorare i problemi - ha detto - ma a Napoli esiste anche una realtà che esprime forti valori civici, e bisogna ripartire da questo". fanpage

