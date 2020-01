Il coronavirus di Wuhan allarma il mondo (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Un nuovo virus emerso in Cina preoccupa le autorità sanitarie internazionali, ma l'incertezza sulle modalità di trasmissione non consente di prevedere quel che accadrà. di Giancarlo Sturloni L'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) non ha ancora deciso se dichiarare l'emergenza internazionale per l'epidemia scoppiata a fine dicembre a Wuhan, una città di 11 milioni di persone nella provincia cinese di Hubei. Le incertezze sulla diffusione e sulla pericolosità del nuovo virus (...) - Salute / Virus, Pandemia, , Epidemia, coronavirus feedproxy.google

Agenzia_Ansa : Sono tutti negativi i casi sospetti di contagio da #coronavirus segnalati in Italia. Lo riferisce il ministero dell… - Agenzia_Ansa : L'Organizzazione mondiale della sanità ammette l'errore e dichiara che il rischio globale derivante dal… - Agenzia_Ansa : Accelera la diffusione del Coronavirus di Wuhan. I casi di infezione sono raddoppiati in 24 ore arrivando a 4.515,… -