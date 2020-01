I primi sondaggi dopo il voto. Lega giù, sale Meloni e di uno 0,1 il Pd. Ombre scure sul M5s (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Cala la Lega di Matteo Salvini nell’ultimo sondaggio Ixé diffuso da Cartabianca su Raitre. Il Carroccio perde mezzo punto ed è ora al 28,2%. Nella prima rilevazione dopo le Regionali in Emilia Romagna e Calabria, il Partito democratico guadagna appena lo 0,1% rispetto all’ultima settimana, tornando al 20%. In discesa il M5s dello 0,2%, portandosi al 15,9%. Mentre la Lega scende, guadagna terreno Fratelli d’Italia che sale dello 0,7% in sette giorni toccando quota 12%. Perde consensi Forza Italia, quasi mezzo punto, ora al 6,9%. In calo anche Italia viva di Matteo Renzi al 3,6%. Quali sono secondo gli elettori gli effetti delle ultime Regionali? Stando all’ultimo sondaggio Ipsos di Nando Pagnoncelli a DiMartedì su La7, la sconfitta in Emilia Romagna per Salvini è per il 47% un risultato che non incide sulla sua leadership. Il 40% però considera la ... open.online

