GF Vip, Rita Rusic gela Adriana Volpe: «Fallo con Magalli, non con me» (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Volano stracci (e parolacce) tra Rita Rusic e Adriana Volpe al GF Vip. Rita è finita al televoto e Adriana ammette di averla votata. La produttrice cinematografica non la prende bene e non guarda neanche la sua coinquilina mentre parla. “Se mi guardi mentre parlo non faresti male” esclama la Volpe. “Non sono obbligata, non puoi obbligare la gente a fare quello che vuoi – risponde Rita – Non sei la maestra. Questa cosa della maestrina a me non piace”. La Volpe ha cercato di replicare, ma non ne ha avuto il tempo, travolta dalle parole della Rusic: “Finché si scherza, io scherzo con tutti. Ma se tu mi devi fare la maestra, no Falla con Magalli e non con me a rompere i cog***ni” ha concluso Rita. newscronaca.myblog

“Fallo con Magalli!”. Rita Rusic ‘esplode’ con Adriana Volpe : gelo al GF Vip : Si scaldano gli animi al Grande Fratello Vip. Dopo le nomination di lunedì Rita Rusic non sembra aver preso bene la scelta di Adriana Volpe di portarla al televoto e non perde occasione per punzecchiarla. Tutto è iniziato quando la Volpe ha deciso di nominare la Rusic perché non si era aperta molto sulla sua vita privata. Rita ha negato tutto e l’ha accusata di non averle mai chiesto niente, e alla fine Alfonso Signorini ha chiesto chiaramente ...

Gf Vip - Rita Rusic litiga con la Volpe : "La maestrina falla con Magalli" - : Luana Rosato Scontro di fuoco tra Rita Rusic e Adriana Volpe : la ex di Cecchi Gori non ha accettato l'invito della coinquilina a guardarla mentre parlava e ha sbottato tirando in ballo Giancarlo Magalli Gli animi dei vip del Grande Fratello si scaldano e tra Rita Rusic e Adriana Volpe sono state scintille:la ex di Vittorio Cecchi Gori non le ha mandate a dire alla conduttrice, anzi. Ha rincarato la dose tirando in ballo il suo ...

Al Gf Vip 4 le prime liti : Rita Rusic acidissima contro Adriana Volpe. Pago e Zequila si sfidano a colpi di prosciutto : Iniziano a scaldarsi gli animi nella casa del Grande Fratello VIP 4 e forse, se nelle dirette, si dedicasse più tempo alla dinamiche si innescherebbero altre situazioni. Ad esempio sarebbe interessante parlare degli accordi di Zequila e di Cucuzza che tramano contro tutti e tutto ( a loro si è aggiunto anche Andrea Denver che ha ben capito con chi deve allearsi per non andare di nuovo in nomination). E dopo il liti gio che c’è stato ieri ...

Rita Rusic ha uno sfogo dopo l’ingresso di Valeria Marini al GF Vip “Giocare con i dolori” : Ieri, all’interno della casa del GF VIP ha fatto il suo ingresso l’uragano Valeria Marini , acerrima nemica di Rita Rusic . Le due donne hanno parecchie questioni in sospeso, specie per quanto riguarda la sfera sentimentale. Ad ogni modo, se da un lato la showgirl sembra prendere con ironia la convivenza, la sua rivale è molto più provata. dopo la puntata di ieri, infatti, Rita si è lasciata andare ad un duro sfogo in confessionale, ...

Barbara Alberti - nella notte - svela la verità sul malore al GF Vip : perdita di memoria : Dopo il malore , Barbara Alberti è tornata all’interno della casa del GF VIP ed ha lasciato alquanto perplessi i telespettatori. Molti, infatti, hanno messo in dubbio la veridicità della sua indisposizione, reputandola solo una scusa per far annullare il televoto e non uscire dal reality show. Ad ogni modo, nel corso della notte appena trascorsa, la scrittrice ha deciso di vuotare il sacco ed ha raccontato cosa le sia successo nel dettaglio ...

GF Vip - Rita Rusic ‘punge’ Adriana Volpe : «Se devi fare la maestra della scuola falla con Magalli non con me - a rompere i c*glioni» : Rita Rusic Nervi tesi al Grande Fratello Vip 2020 tra le ‘prime donne’ della casa Adriana Volpe e Rita Rusic . Quest’ultima, attualmente al televoto con Andrea Montovoli e Patrick Ray Pugliese, ha infatti risposto in maniera ‘piccata’ alla coinquilina appena ha avuto la certezza di essere stata votata anche da lei nelle nomination di ieri sera. Per essere completamente sincera, Adriana ha scelto di ammettere la sua ...

GF Vip - Rita Rusic gela Adriana Volpe : “Fallo con Magalli…” : Adriana Volpe e Rita Rusic ai ferri corti, anzi cortissimi, al GF Vip, con la seconda che invita la prima a non fare la maestrina, prima di sferrare il “colpo basso”. Scontro aperto tra Adriana Volpe e Rita Rusic al GF Vip. La tensione tra le due primedonne era nell’aria da giorni e oggi è […] L'articolo GF Vip, Rita Rusic gela Adriana Volpe : “Fallo con Magalli…” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Rita Rusic contro Adriana Volpe : "Fallo con Magalli e non rompermi i cog***" - gelo al Grande Fratello Vip : "Fallo con Magalli ". Rita Rusic battibecca con Adriana Volpe e tocca tasti molto delicati. Sale la tensione nella casa del Grande Fratello Vip. Si parlava di nomination e la Volpe ha interrotto Rusic e Michele Cucuzza per spiegare perché ha deciso di votare l'ex moglie di Vittorio Cecchi Gori. Di fr

Adriana Volpe tono da maestrina | Guerra con Rita Rusic al Grande Fratello Vip : Proprio non lo digerisce il tono da maestrina di Adriana Volpe e così, nella casa dei Vip, è Guerra aperta con Rita Rusic che non le manda di certo a dire: “Questo tono usalo con Giancarlo Magalli”. Nuovo scontro nella casa del Grande Fratello tra le due donne alfa vip con toni molto accesi questo […] L'articolo Adriana Volpe tono da maestrina | Guerra con Rita Rusic al Grande Fratello Vip proviene da www.meteoweek.com.

Grande Fratello Vip - Rita Rusic contro Adriana Volpe : "La maestrina valla a fare con Magalli" (video) : E' ancora tensione all'interno della casa del ' Grande Fratello Vip' tra Adriana Volpe e Rita Rusic . Dopo le nomination le due donne si confrontano, ancora una volta, su quello che è accaduto ieri sera. La conversazione, ben presto, però, si trasforma in un acceso diverbio verbale:prosegui la lettura Grande Fratello Vip, Rita Rusic contro Adriana Volpe : "La maestrina valla a fare con Magalli" (video) pubblicato su Gossipblog.it 28 gennaio 2020 ...

Adriana e Rita ai ferri corti - è scontro al Gf Vip : “Fallo con Magalli” : Gf Vip 4, Rita Rusic e Adriana Volpe arrivano allo scontro dopo la nomination: cosa è successo scontro tra Adriana Volpe e Rita Rusic al Gf Vip! Da giorni si respirava tensione fra le due e oggi è stata la Rusic a non riuscire più a trattenersi. Il motivo dello scontro è stata la nomination, […] L'articolo Adriana e Rita ai ferri corti , è scontro al Gf Vip: “Fallo con Magalli” proviene da Gossip e Tv.

Rita Rusic/ 'Denver pazzo di lei' : Angelo Perrone svela che... - Grande Fratello Vip - : Rita Rusic Grande Fratello Vip 4: in passato un flirt con Andrea Denver? Enrico Silvestrin non trova naturali le dinamiche della casa

Grande Fratello Vip 2020 - Rita Rusic ‘punge’ Adriana Volpe : «Se devi fare la maestra della scuola falla con Magalli e non rompere i c*glioni a me» : Rita Rusic Nervi tesi al Grande Fratello Vip 2020 tra le ‘prime donne’ della casa Adriana Volpe e Rita Rusic . Quest’ultima, attualmente al televoto con Andrea Montovoli e Patrick Ray Pugliese, ha infatti risposto in maniera ‘piccata’ alla coinquilina appena ha avuto la certezza di essere stata votata anche da lei nelle nomination di ieri sera. Per essere completamente sincera, Adriana ha scelto di ammettere la sua ...

Grande Fratello Vip 2020 : Andrea Denver pazzo di Rita Rusic nel 2017? (video) : Oggi, nel corso dell'ultima puntata di 'Pomeriggio 5', è stato rivelato il contenuto della busta choc gold riguardante Andrea Denver e Rita Rusic .prosegui la lettura Grande Fratello Vip 2020 : Andrea Denver pazzo di Rita Rusic nel 2017? (video) pubblicato su Gossipblog.it 28 gennaio 2020 18:51.

Al GF Vip Rita Rusic contro Adriana Volpe : “La maestrina falla con Magalli - non rompere i co***oni” : Dibattito acceso al Grande Fratello Vip tra Rita Rusic, innervosita dalla nomination di lunedì 27 gennaio e Adriana Volpe che ammette di averla nominata ma poi, mentre sta parlando, le chiede attenzione. Rita Rusic reagisce innervosita: "Non sono obbligata a guardarti, ora sono stufa di questo tuo modo di fare da maestrina. Non sei una maestra, se proprio vuoi farla vai da Giancarlo Magalli".Continua a leggere

trash_italiano : #GFVIP: Rita Rusic attacca Adriana Volpe: 'la maestrina la fai con Magalli, non con me a rompere i co**ioni' - davidemaggio : Rita Rusic über alles! «(Adriana Volpe) se devi fare la maestra della scuola falla con Magalli non con me, a romp… - Noovyis : (“Fallo con Magalli!”. Rita Rusic ‘esplode’ con Adriana Volpe: gelo al GF Vip) Playhitmusic -… -