Gf Vip, la dichiarazione di Antonio Zequila a Clizia: le parole (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Nella casa del Grande Fratello Vip Antonio Zequila sembra essere sempre più vicino a Clizia Incorvaia: durante un momento in cui i due hanno potuto restare da soli in sauna Zequila ha fatto una vera e propria dichiarazione all’ex moglie di Francesco Sarcina. Antonio Zequila e Clizia Incorvaia: le parole Sembra esserci del tenero tra Antonio Zequila e Clizia Incorvaia al GF Vip: i due sono rimasti da soli nella sauna a parlare d’amore, e finalmente il gieffino si sarebbe aperto con Clizia confessandole i propri sentimenti. “Sono serio tu mi piaci molto, mi piace la tua dolcezza e che sei estremamente colta”, le ha detto. Clizia Incorvaia per il momento ha manifestato solo il proprio imbarazzo, ma poi è comunque rimasta con Zequila a parlare nella sauna. Durante l’estate 2019 la modella si è separata dal marito e padre di sua figlia Francesco Sarcina, frontman de Le ... notizie

zazoomnews : GF Vip Antonio Zequila si lascia andare. La dichiarazione inaspettata: “Mi piaci molto” - #Antonio #Zequila… - Noovyis : (GF Vip, Antonio Zequila si lascia andare. La dichiarazione inaspettata: “Mi piaci molto”) Playhitmusic -… -