Gazzetta: il Chelsea pronto a pagare 5-6 milioni per Mertens, ma non vuole aspettare giugno (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Nonostante alcune smentite, non ufficiali, continua a circolare la notizia di un interessamento del Chelsea per Dries Mertens. Che il futuro dell’attaccante belga potrebbe non essere al Napoli è un dato di fatto e secondo quanto ha riportato la Gazzetta dello Sport, lo sa anche il presidente De Laurentiis, che è al corrente della trattativa con il Chelsea Il presidente azzurro Aurelio De Laurentiis ne ha parlato con Cristiano Giuntoli e a breve darà una risposta: molto dipenderà dalla volontà del giocatore. Il club inglese, secondo la Gazzetta, è pronto a pagare 5-6 milioni per Dries, ma non vuole aspettare giugno Una decisione verrà presa sta stasera e domani, mentre Giuntoli terrà i contatti con i dirigenti dei Blues L'articolo Gazzetta: il Chelsea pronto a pagare 5-6 milioni per Mertens, ma non vuole aspettare giugno ilNapolista. ilnapolista

