Elezioni regionali | siamo in una nuova fase E ciò che si sta delineando è una democrazia

Emilia-Romagna e Calabria : cosa ci dicono le Elezioni regionali : Analisi del voto: dal “fattore Bonaccini” alla sconfitta senza appello del M5S, cosa ci dicono queste elezioni che fermano la Lega di Salvini sul Rubicone di Salvatore Borghese e Alessio Vernetti Stefano Bonaccini è stato riconfermato Presidente della Regione Emilia-Romagna, nella campagna elettorale più incerta di sempre in una delle Regioni storicamente più “rosse” del nostro Paese. La Calabria, invece, è passata al centrodestra con la ...

Elezioni regionali - l’analisi sociale di Swg : come hanno votato donne - giovani e ceti bassi? : come hanno votato le donne in Emilia Romagna e Calabria? E i giovani? come si sono espressi i ceti popolari? Verso chi sono andate le preferenze nelle grandi città? Dopo le Elezioni regionali di domenica 26 gennaio, l'istituto di sondaggi Swg ha esaminato tutti questi aspetti, fornendo un quadro del voto sui territori attraverso un' analisi sociale.Continua a leggere

Elezioni regionali in Emilia-Romagna - lo studio : “Il vero motivo della sconfitta di Lega e Salvini” : Elezioni regionali Emilia-Romagna, i motivi della sconfitta di Lega e Salvini Le Elezioni regionali in Emilia-Romagna, con la vittoria del Pd e del governatore uscente Stefano Bonaccini, provocano scossoni e soprattutto chiedono riflessioni in seno alla Lega: anche PoliticalData, società di consulenza e analisi politica, ha provato in uno studio a ricostruire le cause della sconfitta di Lucia Borgonzoni, nonostante la spinta del leader ...

Elezioni regionali - Fontana contro il Pd : “Disabili portati ai seggi” : Il Presidente della Lombardia Attilio Fontana ha commentato duramente i risultati delle Elezioni regionali in Emilia Romagna del 26 gennaio, cercando di minimizzare la vittoria di Stefano Bonaccini sulla candidata leghista Lucia Borgonzoni. Fontana ha infatti puntato il dito contro il Pd per la gigantesca mobilitazione del suo corpo elettorale, accusando i Dem di aver portato ai seggi persino disabili e centenari pur di strappare la vittoria al ...

Elezioni regionali - Feltri : “Godo per M5s finito. Sardine? Finiranno in padella”. E denuncia : “A ‘Libero’ fregano i sedili del wc e le merendine” : “Elezioni regionali? A me sinceramente non frega un cazzo. Mi fa godere invece che i 5 Stelle siano finiti, come godrò quando le Sardine Finiranno in padella. La cosa che mi diverte di più è che abbiamo un governo sostenuto da un partito morto. È bellissimo e comico. Ormai non beccano più un voto, anche se si vota in un condominio“. Sono le parole pronunciate ai microfoni de “La Zanzara” (Radio24) dal direttore editoriale ...

Elezioni regionali - il commento di Renzi : “Ricreazione finita : Salvini al palo e M5s senza futuro” : La campagna di Salvini in Emilia Romagna non ha funzionato come in altre Regioni, perché lì c'era il buon governo di Stefano Bonaccini, il vero vincitore delle Elezioni. Ma Salvini non è finito. Noi dobbiamo fare un passo alla volta per batterlo": così Matteo Renzi commenta il risultato delle Elezioni Regionali in Emilia Romagna. E lancia a una nuova fase di governo, basata su "un'agenda riformista, capace di cambiare le cose per gli ...

Elezioni regionali in Emilia-Romagna - Meloni e Giorgetti “bacchettano” Matteo Salvini : “Ora faccia squadra” : Dopo la disfatta elettorale raccolta alle regionali dell’Emilia-Romagna, Matteo Salvini adesso deve incassare anche le critiche del leghista Giorgetti e della sua alleata Giorgia Meloni Sebbene gli alleati di Matteo Salvini riconoscano al leader del Carroccio di aver fatto campagna elettorale senza risparmiarsi, per le Elezioni regionali in Calabria e in Emilia-Romagna, diversi esponenti politici […] L'articolo Elezioni regionali in ...

Elezioni regionali - candidato leghista che salutava “amici della chat revenge porn” non viene eletto : Alla fine Alfio Baffa, il candidato leghista al Consiglio Regionale in Calabria, non è stato eletto. Il suo era diventato un volto noto nei social dopo la pubblicazione di un video in cui si vedeva Baffa disteso nella sua vasca da bagno che, sigaro alla mano, salutava gli "amici della chat revenge porn". Matteo Salvini aveva provato a scagionarlo dalla marea di accuse e indignazione che lo avevano investito, affermando di non entrare in merito ...

Elezioni regionali - Salvini non fa mea culpa : “Amo il gioco di squadra - ma ci metto la faccia” : Matteo Salvini risponde all'alleata di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni, che ha auspicato per il futuro un maggiore gioco di squadra: "Io adoro il gioco di squadra ma per natura ci metto la faccia, non mando avanti gli altri né quando vinco né quando perdo", ha detto in un'intervista a a Radio anch'io, in onda su Radio Rai 1.Continua a leggere

Elezioni regionali - Conte : “Salvini il grande sconfitto. La parabola calante della Lega è stata confermata” : Elezioni regionali, le dichiarazioni di Conte: “Salvini e la Lega sono i grandi sconfitti. Il MoVimento deve ripartire”. ROMA – Sono passate solo poche ore dalle Elezioni regionali e il premier Conte fuori da Palazzo Chigi rilascia alcune dichiarazioni ai giornalisti presenti: “Molti hanno cercato di far diventare questo voto nazionale. Comportamento improprio che non ha dato i suoi frutti. Il più grande sconfitto è ...

Elezioni regionali - Conte : "Salvini è il grande sconfitto" : La Lega non ha sfondato in Emilia-Romagna come si augurava e pronosticava Matteo Salvini, mentre in Calabria è arrivata la vittoria di Jole Santelli, storica esponente di Forza Italia sostenuta dal centrodestra unito, Lega compresa che si è però ridimensionata rispetto ai risultati delle Elezioni Europee.A tirare un sospiro di sollievo è sicuramente il Governo, in modo particolare il Premier Giuseppe Conte che ha voluto sottolineare come ...

Regionali - Giorgia Meloni : "FdI unico partito uscito vincitore dalle Elezioni" : Giorgia Meloni è soddisfatta per la performance di Fratelli d’Italia alle elezioni Regionali in Emilia Romagna, dove il partito ha preso l’8,6%, e in Calabria, sopra il 10% (10,8%).La leader di FdI in conferenza stampa a Roma spiega di essere "molto contenta del risultato. Abbiamo fatto la nostra parte. Guardando i dati dei partiti, Fratelli d'Italia è l'unico vincitore di queste elezioni". Poi aggiunge: "Non ho nulla da recriminare nei ...

Elezioni regionali - Travaglio : “Salvini dall’8 agosto inanella solo scemenze. È un uomo in stato confusionale” : “Elezioni regionali? Non è da ieri che Salvini sbaglia le sue mosse. Ha cominciato a inanellare una serie di scemenze dallo scorso 8 agosto e da allora non ne ha azzeccata una“. Sono le parole del direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, durante“Otto e mezzo”, su La7. Travaglio elenca tutte le mosse errate del leader della Lega e aggiunge: “E’ evidente che sia un uomo in stato confusionale. ...