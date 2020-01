Domenica blocco auto a Milano ma con «corridoi» per chi va allo stadio (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Il sindaco Giuseppe Sala ha firmato l’ordinanza per il blocco della circolazione Domenica 2 febbraio. Corsie «libere» per chi va alla partita Milan-Verona corriere

repubblica : Domenica auto ferme dalle 10 alle 18 in tutta Milano: scatta il blocco del traffico. Tutti i divieti e le deroghe (… - infoitinterno : Blocco traffico Milano domenica 2 febbraio: stop auto inquinanti in Lombardia - infoitinterno : Smog, a Milano blocco del traffico domenica 2 febbraio: orari e deroghe per gli automobilisti -