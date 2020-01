Barcellona: le difficoltà di Jordi Alba con Setien (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Tante difficoltà tattiche per il Barcellona a Valencia, con Jordi Alba mai servito in profondità. Possesso elevato ma molto sterile Una delle giocate tipiche degli ultimi anni di Barcellona, soprattutto contro squadre chiuse, sono stati i cambi campo di Messi per Jordi Alba. Valverde ha insistito tanto su questa soluzione, che ha portato a tantissimi gol. Tuttavia, la produzione offensiva del Barcellona ha faticato su tutta la linea a Valencia. L’elevato possesso palla granata è stato estremamente sterile: mancava profondità e non si riusciva a servire né interni né esterni fronte alla porta. Un esempio nella slide sopra: il Barcellona ha tutti gli spazi sbarrati. Jordi Alba quindi è costretto a ripartire da dietro. Ma si è servito l’esterno in situazione dinamica. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

