Antibiotico resistenza, Bagnasco: in Italia problema sottovalutato (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Roma – “Il tema dell’Antibiotico resistenza e’ un tema particolarmente attuale e il nostro Paese, purtroppo, ha un primato che sarebbe meglio non avesse. Questa situazione e’ estremamente pericolosa e forse viene sottovalutato quello che potrebbe accadere in un prossimo futuro, se tale tendenza dovesse proseguire”. Cosi’ il deputato Roberto Bagnasco, membro della XII Commissione Affari Sociali, intervistato dall’agenzia Dire oggi a Roma in occasione del convegno dal titolo ‘Occhio agli antibiotici! Focus in Oftalmologia sulle evidenze, la profilassi e la terapia antibiotica’, organizzato dall’Associazione Italiana Medici Oculisti e dall’Associazione ‘G. Dossetti: i Valori – Tutela e Sviluppo dei Diritti’. L’evento si e’ svolto nella Sala Zuccari di Palazzo Giustiniani. “In XII ... romadailynews

