Almanacco del 29-01-2020 ore 07:30 (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Almanacco del giorno mercoledì 29 gennaio Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Costanzo patrono di Perugia noi ci piacciono le varianti femminili attenzione esistono qui ci denunciano Costanza variante femminile del nome costante deriva dal personale latino kostantinos attestato soline Imperiale e che origine del participio presente latino costa costantis Che significa tenace fermo dopo Costantino il Grande quello che per prima pose la croce Cristiana sui vestiti Imperiali si diffuse rapidamente tra i la variante femminile Oggi più diffusa lei sa vuole impone alla generosità di un’imperatrice il polso fermo di un direttore d’orchestra vive l’amore con pathos e seduce con movenze feline si annoia quando sta da sola agiocare non ha pudore e mettere in piazza sentimenti comportamenti e personali debolezze perché si circonda solo di veri amici ... romadailynews

