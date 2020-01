VIDEO Ashleigh Barty e Sofia Kenin volano in semifinale degli Australian Open 2020, ko Kvitova e Jabeur (Di martedì 28 gennaio 2020) Sono Sofia Kenin e Ashleigh Barty le prime semifinaliste degli Australian Open 2020 di tennis. L’americana e l’Australiana si sono conquistate gli accessi al penultimo atto del Major sconfiggendo rispettivamente la turca Ons Jabeur e la ceca Petra Kvitova. La n.15 del ranking ha regolato in 1 ora e 33 minuti di partita Jabeur con lo score di 6-4 6-4. La padrona di casa ha battuto, infatti, Kvitova (n.8 WTA) con il punteggio di 7-6 (6) 6-2 in 1 ora e 46 minuti. Di seguito gli highlights dei due incontri: VIDEO Ashleigh Barty e Sofia Kenin volano in semifinale degli Australian Open 2020 CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DEL TENNIS giandomenico.tiseo@oasport.it Twitter: @Giandomatrix Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su ... oasport

ashleigh_isa : RT @milktpapi: bucatini carbonara ???????? -