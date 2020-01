Viabilità Roma Regione Lazio del 28-01-2020 ore 08:15 (Di martedì 28 gennaio 2020) Viabilità DEL 28 GENNAIO 2020 ORE 07.20 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN TROVATI AL PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO TRAFFICO INTENSO COME DI CONSUETO IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO, MA VEDIAMO NEL DETTAGLIO SUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA, CODE TRA GLI SVINCOLI DIRAMAZIONE Roma SUD E APPIA IN ESTERNA PRIMI RALLENTAMENTI TRA TRIONFALE E CASAL DEL MARMO DISAGI SUL TRATTO URBANO DELLA A24, INCOLONNAMENTI DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO, CODE ANCHE IN COMPLANARE TRAFFICO INTENSO SULLE CONSOLARI IN ENTRATA A Roma SULLA CASSIA E CASSIA VEIENTANA CODE NELL’ORDINE ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO RALLENTAMENTI IN PROSSIMITA’ DI SANTA CORNELIA CODE SULLA FLAMINIA E SALARIA RISPETTIVAMENTE ALL’ALTEZZA DI MALBORGHETTO E TRA MONTEROTONDO SCALO E TENUTA SANTA COLOMBA E ANCURA RALLENTAMENTI E CODE SU VIA APPIA E VIA PONTINA ... romadailynews

