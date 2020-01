Tutti gli appuntamenti con le urne di una lunga primavera elettorale (Di martedì 28 gennaio 2020) Con un'anticipazione a fine febbraio, quando si svolgeranno le elezioni suppletive a Napoli, la prossima sarà una lunga primavera elettorale, con i cittadini italiani che saranno chiamati a votare nel giro di pochi mesi per il referendum costituzionale, le amministrative e le regionali. SUPPLETIVE NAPOLI: archiviate le regionali in Emilia Romagna e Calabria, il prossimo appuntamento elettorale riguarderà la città di Napoli, dove si svolgeranno le suppletive per un seggio da senatore. Si torna alle urne il 23 febbraio, per sostituire il senatore del Movimento 5 stelle, Franco Ortolani, prematuramente scomparso. Si tratta di un nuovo importante test elettorale per i pentastellati, dopo la batosta di ieri. Voteranno quasi 300mila persone. Un test che potrebbe rappresentare una cartina tornasole per le regionali campane, che si svolgeranno tra maggio e giugno. In corsa Sandro Ruotolo ... agi

matteosalvinimi : Grande @BorgonzoniPres! Forza Amici emiliani e romagnoli, c’è tempo fino alle 23, non fatevi sfuggire questa occasi… - OfficialASRoma : Nella #GiornataDellaMemoria, il nostro pensiero va a tutti gli innocenti la cui vita è stata sconvolta dall'Olocaus… - CagliariCalcio : Un giorno triste per tutti gli amanti dello sport. Riposa in pace, Campione ???? #Kobe -