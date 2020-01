Paola Barale cancella Gianni Sperti: lui replica su Instagram (Di martedì 28 gennaio 2020) Paola Barale cancella Gianni Sperti e lui replica su Instagram. La showgirl è stata ospite del salotto di Live – Non è la D’Urso dove ha raccontato qualcosa di più sui grandi amori della sua vita: Raz Degan e Gianni Sperti. Una love story, quella con il ballerino, iniziata negli studi di Domenica In e coronata dalle nozze durate dal 1998 al 2002, poi l’addio di cui la Barale si è sempre rifiutata di parlare. Nello show di Barbara D’Urso però la conduttrice si è lasciata andare a dichiarazioni importanti, ribadendo le affermazioni fatte nell’intervista rilasciata a La Confessione di Peter Gomez, dove aveva rivelato di aver divorziato perché il marito voleva dei figli. “Io ho detto che, ai tempi del mio matrimonio con Gianni Sperti, lui aveva l’idea di fare un figlio – ha spiegato a Live -. Ma lavoravo di più io e credo che per fare un figlio ... dilei

Notiziedi_it : Paola Barale: “Raz Degan e Gianni Sperti sono nel dimenticatoio” - Notiziedi_it : Nel salotto di Peter Gomez la confessione di Paola Barale - sincronette79 : @IlContiAndrea Paola Barale? -