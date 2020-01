Meloni: “Il Pd è stato furbo con l’operazione Sardine” (Di martedì 28 gennaio 2020) L’intervista di Giorgia Meloni al Corriere della Sera: “Per noi è stata una vittoria in Emilia Romagna. Il M5s è ormai in crisi irreversibile”. ROMA – Lunga intervista sulle pagine del Corriere della Sera di Giorgia Meloni che ‘rivendica’ la vittoria alle ultime elezioni regionali: “Siamo stati l’unico partito a crescere sia in Emilia Romagna che in Calabria, raddoppiando i voti rispetto alle ultime Europee senza un candidato che poteva trainarci“. Sul possibile errore di aver politicizzato il voto locale ammette: “Non abbiamo sbagliato nulla perché alla fine questo era un voto politico. In caso di vittoria epocale in Emilia potevamo confermare che non c’era più sintonia tra il Paese e chi governa“. Giorgia Meloni chiede maggiore unione nel Centrodestra Maggiore unione e gioco di squadra. E’ ... newsmondo

