LIVE Federer-Sandgren, Australian Open 2020 in DIRETTA: 2-1, nessun break nel 1° set (Di martedì 28 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Game Federer, eccellente dritto ad uscire e volée di dritto risolutiva per lo svizzero. 2-1 per l’elvetico in questo primo set. 40-15 Palla corta splendida dell’elvetico. 30-15 Dritto anomalo ben eseguito dallo svizzero e smash risolutivo dello svizzero. 15-15 Bravo Sandgren che aggredisce Federer con il rovescio incrociato e chiude a rete. 15-0 Servizio vincente al centro di Federer. Game Sandgren, grande prima di servizio esterna e 1-1 nel 1° set. Federer al servizio. Vantaggio Sandgren, passante di dritto splendido dell’americano, su un attacco un po’ corto di Federer. 40-40 Altro errore dello svizzero, sullo slice di Sandgren. Un po’ fermo Federer. 30-40 In rete il rovescio di Federer, che avrebbe potuto fare meglio in questo caso. 15-40 Rovescio profondissimo di Federer ed errore dell’americano. Due ... oasport

OA_Sport : LIVE Federer-Sandgren, Australian Open 2020 in DIRETTA: Re Roger sfida l’imprevedibile americano -