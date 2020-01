Liberati da un circo: la dolce prima volta su un prato di alcuni felini (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Rinchiusi in un circo fin dalla nascita, 12 tigri e 5 leoni non avevano nemmeno mai provato l’ebbrezza di posare le zampe su un terreno morbido e soffice, fatto di erba e terra. Finalmente, grazie alla battaglia di alcuni attivisti, hanno smesso di trascorrere la loro esistenza rinchiusi in delle gabbie. Associazione in campo contro abusi nel circo L’aspettativa di vita di questi animali era molto bassa. Fino ad un anno e mezzo fa, quando l’Animal Defenders International (ADI) si era scagliata contro il governo del Guatemala per chiedere il rispetto della normativa del 2018 che prevede il divieto di sfruttamento degli animali nel circo. La ADI si occupa, sin dal 1990, di scendere in campo per salvaguardare i loro diritti e il suo impegno ha portato degli ottimi risultati. Dopo innumerevoli denunce, l’associazione è riuscita ad ottenere il sequestro e l’affidamento di alcuni ... thesocialpost

HSpeciosa : RT @LNDC_NAZIONALE: Tigri e leoni liberati dopo anni di prigionia in un circo calpestano l’erba per la prima volta. Il team dell’@AnimalDef… - AnimaliUgda : RT @LNDC_NAZIONALE: Tigri e leoni liberati dopo anni di prigionia in un circo calpestano l’erba per la prima volta. Il team dell’@AnimalDef… - maxmonz : RT @LNDC_NAZIONALE: Tigri e leoni liberati dopo anni di prigionia in un circo calpestano l’erba per la prima volta. Il team dell’@AnimalDef… -