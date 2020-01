L’Emilia Romagna non è stata liberata. Liberata lo era già da 75 anni (Di martedì 28 gennaio 2020) Con il voto, gli elettori emiliano-romagnoli si sono affrancati da Salvini, che ora, c’è da esserne certi, non si farà più vedere in una Regione che ha usato strumentalmente per una sfida politica nazionale, con il solo obiettivo di scardinare il governo Conte. A Matteo Salvini l’uno contro tutti non è riuscito perché c’è stata una risposta di grande partecipazione di un popolo, quello emiliano romagnolo, che ha reagito grazie all’elettroshock prodotto dalle sardine contro la cultura dell’odio e della paura, grazie ad una ritrovata capacità di ascolto e inclusione.Gli elettori, non solo quelli di centro sinistra, hanno riconosciuto a Bonaccini l’eccellente lavoro svolto, ma soprattutto la capacità di indicare un progetto di futuro alternativo e credibile a quello della destra autoritaria, ... huffingtonpost

matteorenzi : Ultimo commento sul voto in Emilia Romagna: forse qualcuno adesso ammetterà che la mossa del cavallo di agosto - ma… - meb : Felicissima per la vittoria di Bonaccini. Il coraggio e la tenacia di Stefano hanno pagato. L’Emilia Romagna rimane in ottime mani. - matteosalvinimi : I vostri sorrisi sono la mia forza, Amici. Non vedo l'ora di liberare la splendida Emilia-Romagna. #oggivotoLega ??… -