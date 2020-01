Incidente Kobe Bryant: recuperati i nove corpi delle vittime (Di mercoledì 29 gennaio 2020) A distanza di due giorni dall’Incidente aereo che ha provocato la morte del campione dell’NBA Kobe Bryant tutti e nove i cadaveri delle persone a bordo dell’elicottero sono stati recuperati. Le operazioni non sono state semplici a causa delle condizioni del terreno della zona di Calabasas dove è avvenuto lo schianto. Kobe Bryant: recuperati i nove cadaveri A dare notizia del recupero è stato l’ufficio del coroner della Contea di Los Angeles. Contestualmente ha anche parlato delle difficoltà incontrate dalle squadre mandate sul posto. Queste sono riuscite a raggiungere il luogo della tragedia solo a distanza di ventiquattrore dal ritrovamento dei primi tre corpi. La ragione è che il terreno vicino a Las Virgenes Road e Willow Glen Street, dove si è schiantato il Sikorsky S-76 di Kobe Bryant, era molto accidentato. Nonostante ciò gli addetti hanno recuperato anche ... notizie

