Il tour dei record di Eros Ramazzotti sbarca in America (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Un inarrestabile "Vita ce n'è World tour" quello di Eros Ramazzotti: dopo aver conquistato le più belle e importanti arene di tutta Europa, chiudendo inoltre la seconda leg italiana del tour con un incredibile show sold out nella massima configurazione al Mediolanum Forum di Milano il 20 dicembre, sbarca in America a partire dal 28 gennaio per 16 entusiasmanti show. Una catena inarrestabile di successi: 35 mila spettatori agli show di Roma, 36 mila in quelli di Verona, 17 mila ad Amsterdam, 26 mila per gli show di Monaco e 12 mila per quelli a Tel Aviv, solo per citarne alcuni. Ad oggi sono oltre800 mila gli spettatori che hanno preso parte ai suoi concerti, in 5 continenti; sono oltre 90 le date in tutto il mondo per un tour che ha già toccato più di 70 città.Ora Eros Ramazzotti è pronto a ripartire e conquistare gli Stati Uniti, attraversando le principali città del Nord e Sud ... ilfogliettone

Affaritaliani : Eros Ramazzotti, il tour dei record sbarca in America: 16 show evento - team_world : ?la speranza è un sogno fatto da svegli? NON abbiamo alcun tipo di info su BTS in ????ma con questo tweet ci uniamo a… - sohugmelouis : @flawlessloujs è una calma apparente e tra l'altro ho un mental breakdown per questa storia dei quattro round. non… -