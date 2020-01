Esiste un ristorante che fa pagare quando il cliente fa al cameriere domande stupide (Di martedì 28 gennaio 2020) Di solito i ristoratori sono attenti a soddisfare ogni richiesta del cliente, accontentarlo e prodigarsi a spiegare dettagli sugli alimenti e sulle modalità della preparazione per garantire la qualità di ciò che si offre. Ma ci sono anche alcuni ristoratori poco propensi a sentire ogni richiesta dell’avventore e uno di questi, Il Denver Tom’s Diner per scoraggiare i clienti che tendenzialmente fanno domande stupide ha deciso di inserire nel menù il prezzo di 38 centesimi per ogni domanda stupida del tipo “Che differenza c’è tra un hamburger e un cheeseburger?”. In realtà si tratta più che altro di una iniziativa scherzosa che tende a ridicolizzare il cliente ma solo bonariamente prendendo spunto però dalla realtà e dalla “pesantezza” di alcuni clienti. Ormai i clienti del Tom’s Diner sanno bene cosa aspetta loro se fanno domande stupide e ... baritalianews

