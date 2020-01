Elsa Fornero contro Matteo Salvini: "Forse è poco intelligente. Incita all'odio" (Di martedì 28 gennaio 2020) Elsa Fornero, ex ministro del lavoro nel governo Mario Monti, da sempre al centro di un aspro duello verbale con Matteo Salvini con degli elettori della Lega, oggi passa all'insulto. A due giorni dalle elezioni in Emilia-Romagna, che hanno visto la sconfitta di Lucia Borgonzoni, la Fornero è interve liberoquotidiano

pietroraffa : 'È meglio spendere 20 miliardi per anticipare il pensionamento, o è meglio investirli per la scuola, l'istruzione,… - Libero_official : 'Forse è poco intelligente, simbolo della cattiva politica che incita all'odio': Elsa Fornero durissima contro Matt… - MilettoMaria : RT @GuadagnoRaffae2: Ho appena sentito la Fornero su @_CircoMassimo_ dove ha detto, testualmente: Elsa Non si Lega. Un milione di applausi… -