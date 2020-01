Coronavirus, un caso sospetto a Pistoia: ricoverata una turista cinese dopo un malore in autogrill (Di martedì 28 gennaio 2020) dopo i due allarmi, poi rientrati, a Bari e Parma per possibili contagi da Coronavirus, l’attenzione si è ora spostata su Pistoia. Nella giornata di ieri una donna cinese è svenuta nell’autogrill di Serravalle, lungo l’autostrada A11 Firenze-Mare, in Toscana. La 53enne si trova ora all’ospedale San Jacopo di Pistoia per degli accertamenti. L’autogrill era stato chiuso alla clientela per qualche ora in attesa degli accertamenti clinici. La donna, in viaggio con una ventina di turisti cinesi, si stava dirigendo a Lucca. La turista «accusava una sintomatologia simil influenzale con lieve rialzo febbrile», fa sapere l’Asl in una nota. «Precauzionalmente il mezzo su cui viaggiava la signora – riferisce l’Asl – si è fermato nell’area di servizio di Serravalle Pistoiese della A11 ed è stata chiamata la centrale operativa 118 ... open.online

