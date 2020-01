Carlo Verdone: «La mia vita non è stata una passeggiata» (Di martedì 28 gennaio 2020) Carlo VerdoneCarlo VerdoneCarlo VerdoneCarlo VerdoneCarlo VerdoneCarlo VerdoneCarlo VerdoneCarlo VerdoneCarlo VerdoneCarlo VerdoneCarlo VerdoneCarlo VerdoneCarlo VerdoneCarlo VerdoneCarlo VerdoneCarlo VerdoneCarlo Verdone«Sotto tanti aspetti, un uomo molto fortunato. È successo tutto quello che sognavo potesse succedere. Però poi se rifletto, non è vero che non abbia avuto momenti di grande difficoltà». Si racconta così Carlo Verdone, protagonista della cover di Vanity Fair in edicola dal 29 gennaio. «Quando mia madre si è ammalata di una sindrome neurologica rara e spietata per me furono quattro anni di merda. Era la persona a cui volevo più bene al mondo, la vedevo sfiorire e il solo guardarla mi faceva disperare. Era arrivata a pesare 39 chili. Con la tristezza e il cuore rotto, dovevo continuare a far ridere e la scissione era brutale. Durante il giorno giravo Acqua e sapone e al ... vanityfair

CinemApp_Cinema : Amazon Prime Video presenta tutte le novità italiane: da Verdone a Cracco. Tante le serie e gli show che saranno di… - DaSiracusa : RT @maiunasoia: Bonaccini vs Celata come Mario Brega contro Carlo Verdone @welikeduel #propagandalive - maiunasoia : Bonaccini vs Celata come Mario Brega contro Carlo Verdone @welikeduel #propagandalive -