Calcio, il Milan giocherà con il lutto al braccio contro il Torino per la morte di Kobe Bryant. Vi sarà il minuto di raccoglimento (Di martedì 28 gennaio 2020) “In accordo con la Lega Serie A, stasera indosseremo il lutto al braccio in memoria di Kobe Bryant, scomparso in un tragico incidente aereo insieme alla figlia Gianna Maria e altre 7 vittime. San Siro osserverà un momento di raccoglimento a ridosso del fischio di inizio“. In accordo con la @SerieA, stasera indosseremo il lutto al braccio in memoria di Kobe Bryant, scomparso in un tragico incidente aereo insieme alla figlia Gianna Maria e altre 7 vittime. San Siro osserverà un momento di raccoglimento a ridosso del fischio di inizio. #SempreKobe pic.twitter.com/veeDCXShUu — AC Milan (@acMilan) January 28, 2020 Con questo messaggio il Milan comunica, sui suoi canali social, che scenderà con il lutto a braccio questa sera a San Siro nel match di Coppa Italia contro il Torino per rendere omaggio a Kobe Bryant, campionissimo del basket americano (scomparso due giorni fa ... oasport

