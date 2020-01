Belen Rodriguez su Instagram ‘proibitiva’, slip minuto manda in tilt gli schermi: «Corto circuito» (Di martedì 28 gennaio 2020) È la regina del gossip ma anche della provocazione: sebbene Belen Rodriguez abbia dichiarato da tempo di aver messo la testa a posto, non mancano di tanto in tanto i ‘colpi di scena’ sul proprio account Instagram. Come quello più recente, mandato ‘in onda’ solo qualche minuto fa. Complice l’effetto ‘glitch’, la showgirl argentina manda in tilt gli schermi di migliaia di utenti che si appellano al Corto circuito per eccesso di ‘bontà’. Piuttosto ‘posata’ nelle immagini dell’ultimo periodo, Belen ha stupito il seguito con il nuovissimo, esaltante, post in cui si mostra semplicemente in intimo. Belen Rodriguez su Instagram da ‘interruzione delle trasmissioni’ La showgirl stava forse provando dei vestiti – vista la quantità di indumenti sulla poltrona alle sue spalle – quando, a quanto pare, è stata come assalita dall’improvvisa voglia di scattarsi un selfie. Un’immagine ... urbanpost

faccioio404 : Sono una di quelle che guarda i post di Belen Rodriguez pensando a come sarebbe bello essere come lei ma intanto pe… - MyBeautyBlogEly : Ritratto di Belen Rodriguez - ZerounoTv : Belén Rodriguez viaggia con le valigie griffate e personalizzate: costano quasi 5mila euro -