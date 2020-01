Belen Rodriguez e Stefano De Martino, i guai continuano: processo da rifare (Di martedì 28 gennaio 2020) continuano i guai giudiziari per Belen Rodriguez e Stefano De Martino coinvolti in un processo per l’aggressione a due paparazzi. I fatti risalgono al 2012 quando la showgirl argentina e l’ex ballerino di Amici avevano deciso di trascorrere una breve vacanza a Palmarola, isola vicino Ponza. Secondo alcune ricostruzioni mentre la coppia si trovava a bordo di uno yacht, alcuni fotografi si sarebbero avvicinati per scattare delle foto, facendo infuriare De Martino e Belen. I paparazzi sarebbero quindi stati aggrediti e la macchina fotografica sarebbe stata requisita, consegnata solo all’arrivo a Ponza, ma senza le schede che contenevano le immagini, gettate in mare. La vicenda giudiziaria va avanti ormai da diverso tempo e sembrava giunta a un epilogo. I legali dei fotografi aggrediti e di Belen e De Martino infatti avevano raggiunto un accordo che avrebbe portato alla ... dilei

