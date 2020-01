Arriva l’App per prenotare un posto di lavoro in caffetteria a Milano. E il suo inventore ha 26 anni – L’intervista (Di martedì 28 gennaio 2020) La grafica ricorda quella di Airbnb, ma non serve a prenotare stanze o appartamenti nel mondo. La lista è piena di bar, ma non vi servirà se state pensando a un brunch domenicale o ad una cena romantica. Nibol è un’app per lavoratori “agili” in cerca di una scrivania economica. Il suo creatore è Riccardo Suardi, designer di 26 anni nato a Bergamo. Trasferitosi a Milano dopo qualche anno in Inghilterra, ha voluto replicare in Italia il modello nord-europeo del lavoro in caffetteria. Insieme al suo ex manager, ha fatto fare al progetto un salto ulteriore: ha creato una piattaforma di mediazione per i locali che vogliono ospitare per qualche ora studenti, dipendenti e lavoratori autonomi nelle loro strutture. L’app è al momento un unicum in Italia. Il rischio è che abbia un effetto sulle città simile a quello di Airbnb, appunto, e che la monetizzazione del ... open.online

