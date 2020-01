Appena rilasciato Android 10 sui Samsung Galaxy S9, per ora in Germania (Di martedì 28 gennaio 2020) Potrebbe essere giunta al termine la telenovela relativa al Samsung Galaxy S9 ed alla ricezione di Android 10: proprio ieri vi avevamo dato notizia del fatto che l'ex top di gamma in versione no brand Italia avrebbe accolto l'ultima major-release dell'OS mobile di Google nel corso del mese di febbraio, cosa che in qualche modo sentiamo ancor di più di confermare dopo le ultime novità raccontate da SamMobile. Una breaking di questi minuti ci ha messo al corrente che l'aggiornamento è stato rilasciato per i Samsung Galaxy S9, ed è attualmente in roll-out in Germania per tutti quelli il cui device è equipaggiato con Android 9 Pie. La build finale di Android 10 non è stata ancora rilasciata per gli utenti che hanno testato la One UI 2, anche se probabilmente la situazione cambierà molto presto (in pratica è successo il contrario di quello che ci saremmo aspettati secondo la logica). ... optimaitalia

andreazenatti93 : RT @OptiMagazine: Appena rilasciato Android 10 sui #SamsungGalaxyS9, per ora in Germania - OptiMagazine : Appena rilasciato Android 10 sui #SamsungGalaxyS9, per ora in Germania - 24h_Tecnologia : Ecco la NVIDIA SHIELD Experience 8.0.2: supporto al nuovo telecomando e Xbox Elite 2, supporto DVR su NAS e nuovi g… -