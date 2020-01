Antonio Zequila, la confessione notturna su Valeria Marini è da brividi: “La butto giù…” (Di martedì 28 gennaio 2020) “Il cesso, eccomi qua. Non dovevi proprio esprimerti su di me”. Valeria Marini si confronta con Antonio Zequila dopo alcune offese di quest’ultimo riguardo la showgirl. Dopo uno scontro con Antonella Elia, Valeria Marini critica duramente anche Antonio Zequila e chiarisce: “Non abbiamo mai avuto una relazione. C’è stato solo un flirt”. Antonio Zequila tiene il punto: “Io ti giuro su mio padre che nel 1991 ho conosciuto Valeria in un hotel. Io non sono bugiardo. Mi puoi dire maleducato ma non bugiardo. Non devi dire delle bugie. Ti ho chiesto scusa molte volte che altro devo fare”. Ma non è finita: “Quel signore lì – così come lo aveva apostrofato la Marini – lo hai conosciuto molto bene, sei stata a casa mia a Salerno. All’aeroporto di Roma di ho dato il numero di Ivana Trump, te l’ho dato io”. ( dopo la ... caffeinamagazine

