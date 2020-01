Alessandra Mussolini: "Segre? Non deve fomentare odio" (Di martedì 28 gennaio 2020) L'ex eurodeputata Alessandra Mussolini finisce nella polemica a scoppio ritardato. È riemersa in queste ore un'intervista rilasciata dalla nipote di Benito Mussolini il 23 gennaio scorso a Radio Café in cui la politica è intervenuta nella polemica sull'intitolazione di una via di Verona a Giorgio Almirante.La senatrice Liliana Segre non aveva preso benissimo la notizia e da cittadina onoraria di Verona si era domandata se quei due riconoscimenti fossero compatibili. Mussolini, a quel punto, dichiarò alla radio padovana:La democrazia consiste nel far convivere diverse culture e il rispetto di diverse storie e posizioni. Liliana Segre è una figura che dovrebbe essere bonaria, è una nonnina, va nelle scuole, dovrebbe parlare contro il pregiudizio, contro la violenza, ha avuto un dramma umano e quindi dovrebbe rigettare il pregiudizio. Questa commissione è contro il pregiudizio? E poi se ... blogo

lauraboldrini : La prossima volta che ad Alessandra #Mussolini viene in mente di parlare di Liliana Segre conti fino a dieci - TeresaBellanova : #75190 Alessandra, questo è l'odio. #Mussolini - Emagorno : Le parole di Alessandra Mussolini sono vergognose, Liliana #Segre è un patrimonio dell’Italia. Il 31 gennaio confer… -