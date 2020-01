Zingaretti ringrazia apertamente le Sardine per la «scossa democratica positiva» (Di lunedì 27 gennaio 2020) Anche Nicola Zingaretti ha detto la sua ai giornalisti sui dati che, piano piano, si fanno sempre più chiari per le elezioni Emilia-Romagna. Il primo ringraziamento del segretario del PD va alle Sardine, citando anche l’eccelsa campagna elettorale di Stefano Bonaccini. Il leader della coalizione di centro-sinistra sembra aumentare i punti di vantaggio che lo separano dalla candidati di centro-destra Lucia Borgonzoni. LEGGI ANCHE >>> Salvini cita solo la proiezione che gli conviene per l’Emilia-Romagna (quella di Vespa) Zingaretti ha attribuito un chiaro merito alle Sardine, quello di avere contribuito all’affluenza e al risultato delle elezioni in Emilia-Romagna con una «scossa democratica positiva». La grande vitalità dell’elettorato è quindi merito, secondo il segretario del PD, di «tutti i militanti» con «un immenso grazie alle Sardine». Al di là della ... giornalettismo

