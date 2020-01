Virus cinese: riunioni internazionali trasformate in audioconferenze. Pechino: l’infezione non partì da Wuhan (Di lunedì 27 gennaio 2020) C i sono problemi anche per gli appuntamenti internazionali ai quali partecipano delegazioni dalla Cina: alcune riunioni, anche d'affari, vengono trasformate in audio conferenze. Intanto, Pechino fa sapere che il primo caso di infezione da coronaVirus 2019-nCoV risale al primo dicembre e la persona infettata non era stata al mercato di Wuhan firenzepost

