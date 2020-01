Segre:molto preoccupata per populismi

Segre a Vatican News. Per lei,sopravvissuta alla Shoah, "questa onda, non è anomala, ma è il risultato della crisi economica e anche il risultato di insegnamenti sbagliati, di sovranismi e populismi". "I ragazzi imparino a non ascoltare quello che grida più forte", avverte la senatrice a vita.(Di lunedì 27 gennaio 2020) "Con grande preoccupazione seguo,da anni, questo riaffacciarsi di sentimenti odiosi che sono il contrario dell'accoglienza,il contrario della fraternità", ha detto Lilianaa Vatican News. Per lei,sopravvissuta alla Shoah, "questa onda, non è anomala, ma è il risultato della crisi economica e anche il risultato di insegnamenti sbagliati, di sovranismi e". "I ragazzi imparino a non ascoltare quello che grida più forte", avverte la senatrice a vita.(Di lunedì 27 gennaio 2020)

