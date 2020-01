Scambio De Sciglio Kurzawa, c’è il sì del francese: ecco cosa manca (Di lunedì 27 gennaio 2020) Scambio DE Sciglio Kurzawa – Novità importanti sul fronte PSG. L’affare, uscito fuori quasi dal nulla, sembra essere un’opportunità per entrambi i club. O almeno così la definisce Paratici. Juventus e Paris Saint-Germain continuano a trattare per lo Scambio De Sciglio–Kurzawa: dopo i rallentamenti dei giorni scorsi, con le sirene della Premier League che hanno frenato l’affare, oggi sarebbe arrivato l’accordo tra il terzino francese e il club bianconero. Scambio De Sciglio Kurzawa, affare ai dettagli Secondo quanto riferisce ‘L’Equipe’, il 27enne, in scadenza di contratto con la società parigina a fine stagione, avrebbe raggiunto un’intesa con la Juventus per un contratto di quattro anno. Restano ora da sistemare i dettagli tra i due club per far decollare l’operazione. Leggi anche: Tonali Juventus, sprint dei bianconeri: ... juvedipendenza

