Sanremo 2020: calendario serate, orari, programma, tv, cantanti partecipanti e ospiti (Di lunedì 27 gennaio 2020) Sanremo 2020, meno otto giorni. Le polemiche che hanno accompagnato la marcia di avvicinamento alla settantesima edizione del Festival della Canzone Italiana non hanno rallentato la macchina organizzativa che procede spedita verso un’edizione che sarà presentata e diretta da Amadeus e che si preannuncia molto ricca di contenuti, sia dentro che fuori dalla gara. Ecco dunque una piccola guida per sapere tutto, date, programma, orari, dirette tv, partecipanti e ospiti italiani e internazionali della edizione 2020 del festival di Sanremo. calendario serate E orari Il Festival di Sanremo 2020 si svolgerà al teatro Ariston dal 4 all’8 febbraio prossimi. Le serate avranno inizio alle 20.50 circa e si concluderanno all’1 circa. programma DELLE serate Prima Serata (martedì 4 febbraio 2020) Si esibiranno i primi 12 CAMPIONI in gara e i primi 4 cantanti della sezione NUOVE ... oasport

Raiofficialnews : ??#Sanremo2020, la scenografia firmata da Gaetano Castelli, uno spazio dove far “danzare la luce” ?… - OndeFunky : A qualche giorno da #Sanremo2020 ho incontrato @DiodatoMusic e abbiamo chiacchierato di vita (anche meravigliosa),… - Agenzia_Ansa : #Sanremo2020 #MassimoRanieri, un inedito e un duetto con #TizianoFerro #ANSA -