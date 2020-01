Renzi:sorprende dato M5S, ma non carico

"Ho sempre contestato l'approccio di chi attribuisce un significato nazionale al risultato regionale. Non saremo noi a caricare di valenza politica iloggettivamentente del M5S o la fuga dei moderati da FI, perché i moderati con Salvini non si sentono a casa".Così il leader Iv,. "Il governo deve preoccuparsi di governare e riportare la crescita in Italia" E annunciao l'Assemblea di Iv il 1° e 2 febbraio a Roma.Poi:"Grande abbraccio a Bonaccini,vittoria bellissima" e a Jole Santelli, ora tutti al lavoro".(Di lunedì 27 gennaio 2020)