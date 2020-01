Regionali Emilia Romagna, tutti gli eletti e la divisione dei seggi (Di lunedì 27 gennaio 2020) Domenica 26 gennaio i cittadini Emiliano romagnoli hanno confermato il presidente uscente Stefano Bonaccini come governatore. Con 29 seggi alla maggioranza e 21 all’opposizione, durante le elezioni Regionali l’Emilia Romagna non si è fatta travolgere dal vento leghista ed è rimasta ancorata alle tradizioni rosse. La campagna elettorale di Matteo Salvini e della sua candidata Lucia Borgonzoni, spesso oscurata dal leader della Lega durante la corsa alla conquista dell’ennesima Regione, non si è rivelata vincente. Nel dettaglio, secondo l’elaborazione di Cronaca bianca, al PD sono andati 22 seggi. Regionali Emilia Romagna, la divisione dei seggi Cinque seggi a Bologna per il Partito Democratico, tre rispettivamente a Modena e a Reggio Emilia, due a Parma, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini, uno a Piacenza. Alla lista Bonaccini Presidente sono stati consegnati ... urbanpost

