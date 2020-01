PrimaFestival, Sanremo 2020 è iniziato (Di lunedì 27 gennaio 2020) Sanremo 70 inizia ufficialmente con la prima puntata di PrimaFestival 2020. A poco meno di 10 giorni dall'inizio del Festival, Sanremo 2020 parte ufficialmente con PrimaFestival, al via questa sera - lunedì 27 gennaio - intorno alle 20.30 su Rai 1 subito dopo il Tg1 delle 20. Un modo per scaldare i motori in vista della 70esima edizione del Festival della Canzone italiana, condotta e artisticamente diretta per la prima volta da Amadeus.PrimaFestival, Sanremo 2020 è iniziato pubblicato su TVBlog.it 27 gennaio 2020 08:00. blogo

